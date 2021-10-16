Форвард луганців Олександ Гладкий вчергове вписав своє ім'я в історію українського футболу, однак не вважає таке досягнення важливим на фоні загального результату з донеччанами (1:6).

"Щось коментувати тут зайве. Результат показав, що відбувалося на полі. Скажу так. У перші 15 хвилин ми виконували те, про що домовлялися, ну а потім почали грати у щось інше.

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У підсумку результат на табло. Рахунок, напевно, по грі. Мій гол при 1:6 нічого не означає. Хотів би попросити вибачення перед уболівальниками, хоча це заяложена фраза", – сказав Гладкий у коментарі каналу "Футбол".

До слова, гол у ворота Шахтаря дозволив 34-річному футболістові обійти Олександра Гайдаша і вийти на чисту сьому сходинку у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України. Тепер у Гладкого 96 голів – всього на три менше, ніж у Андрія Ярмоленка, який йде п'ятим.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України:

1-2. Максим Шацьких – 123

1-2. Сергій Ребров – 123

3. Євген Селезньов – 116

4. Андрій Воробей – 105

5. Жуніор Мораєс – 102

6. Андрій Ярмоленко – 99

7. Олександр Гладкий – 96

8. Олександр Гайдаш – 95

9-10. Сергій Мізін – 90

9-10. Марко Девіч – 90

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