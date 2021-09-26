Команды настреляли 6 голов, а концовка встречи подарила драму в обе стороны.

Вратарь Лацио отличился эпическим автоголом в матче с Галатасараем: курьезное видео

Верона получила преимущество в 2 гола, однако Дженоа смог вырваться вперед за какие-то 8 минут (с 77-й по 85-ю). Третий мяч "грифонов" вышел курьезным. Нападающий Маттиа Дестро ворвался в штрафную и элегантно перебросил голкипера, держа в руке бутылку с водой! Затем форвард выбросил ее на трибуны, которые неистовствовали от радости.

Впрочем, выиграть Дженоа не удалось. В компенсированное время экс-звезда Днепра Никола Калинич удачно сыграл на втором этаже и спас для Вероны очко.

Милан вырвал победу над Специей и вышел на первое место в Серии А, Дженоа расписала боевую ничью с Вероной