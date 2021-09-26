Команди настріляли 6 голів, а кінцівка зустрічі подарувала драму в обидва боки.

Воротар Лаціо відзначився епічним автоголом у поєдинку з Галатасараєм: курйозне відео

Верона здобула перевагу у 2 голи, проте Дженоа спромігся вирватися вперед за якісь 8 хвилин (із 77-ї по 85-ту). Третій м'яч "грифонів" вийшов курйозним. Нападник Маттіа Дестро увірвався до карного майданчика і елегантно перекинув голкіпера, тримаючи у руці пляшку з водою! Потім форвард викинув її на трибуни, які шаленіли від радощів.

Втім, виграти Дженоа не судилося. У компенсований час екс-зірка Дніпра Нікола Калініч вдало зіграв на другому поверсі та врятував для Верони очко.

Мілан вирвав перемогу над Спецією й вийшов на перше місце в Серії А, Дженоа розписала бойову нічию із Вероною