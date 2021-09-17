Поединок первого тура Лиги Европы между Галатасараем и Лацио подарил настоящий "шедевр", главную роль в котором сыграл кипер Томас Стракоша.

"Орлы" солидно преобладали турецких оппонентов, но судьбу встречи решил один момент, который подарил Галатасараю минимальную победу (1:0).

Лига Европы: фантастическая перестрелка Бетиса и Селтика, Вест Хэм все решил до появления Ярмолы, слабый матч Зубкова

67 минута, одна из немногих атак "львов" и подача в штрафную Лацио, которую пытался выбить Лаццари. Но мяч предательски парашютом полетел в ворота. Казалось, что голкипер Томас Стракоша без проблем поймает круглого, но это ему не удалось – в итоге эпический автогол.

Лацио в следующем туре Лиги Европы сезона 2021/22 будет играть с московским Локомотивом, а Галатасарай будет противостоять Марселю.

Видеообзор матча с курьезным автоголом Стракоша (2:34):