Чемпионат Италии 2021/22, 6-й тур

Специя – Милан – 1:2

Голы: Верде, 80 – Мальдини, 48, Диас, 87

Верона – Дженоа – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывал домашний поединок Специи против Милана. Коваленко пропускал встречу из-за повреждения, но и без помощи украинца хозяева уверенно сдерживали "россонери". В первом тайме команды играли на равных, контратакуя друг друга через огромные разрывы в середине поля, но ничего интересного до перерыва они не создали. Вспомнить можно только неточный удар Ребича головой после подачи на 11 метров. Всё.

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Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло, однако уже через две минуты после перерыва Милан вышел вперёд – это Даниэль Мальдини замкнул подачу от Калулу точным ударом головой под перекладину. Это был его первый матч в основе "россонери" в Серии А и дебютный гол в чемпионате. Паоло Мальдини на трибунах праздновал даже эмоциональнее своего сына.

В дальнейшем Милан продолжал владеть инициативой, хотя качественных моментов не возникало. Казалось, что всё завершится минимальной победой гостей, однако на 80-й минуте Специя шокировала соперника голом Верде – Даниэль вошел на правый край штрафной и пробил по воротам, а мяч рикошетом от Тонали влетел под ближнюю штангу. Впрочем, счастье хозяев длилось недолго. На 82-й минуте на поле вышел Браим Диас, а уже на 87-й он расстрелял ворота метров с 11-ти после шикарного прорыва Салемакерса – 1:2! Этот гол не только принёс победу Милану, но и вывел его на первую позицию в таблице.

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