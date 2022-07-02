Динамо минимально одолело Сьон в товарищеском матче. Смотрите видео гола и обзор встречи.

Товарищеский матч 2 июля 2022

Сьон – Динамо – 0:1

Гол: Ванат, 35

Динамо создало достаточно моментов в первой половине, но мешала собственная неточность или удачные действия кипера соперников. Пришлось ждать 35-й минуты, на которой Ванат умело сыграл на добивании.

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Гол 20-летнего нападающего Динамо остался единственным во встрече. Команды охотно портили моменты и после перерыва, зафиксировав победу команды Луческу.