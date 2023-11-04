Эвертон и Брайтон сыграли вничью в 11-м туре АПЛ. Виталий Миколенко забил гол. Смотрите видеообзор матча 4 ноября 2023 года на "Футбол 24".

Уже на старте игры Виталий Миколенко забил гол, ставший для него дебютным в сезоне 2023/24. Защитник сборной Украины со второй попытки нерабочей правой ногой поразил ворота Брайтона. Второй гол Миколенко в футболке Эвертона.

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Брайтон быстро отыгрался, однако гол Данка отменили из-за офсайда. В итоге, команда Роберто Де Дзерби таки избежала поражения в конце игры. Митома подавал с левого фланга, но мяч задел Эшли Янга и влетел в ворота Пикфорда. Кипер сборной Англии был бессилен.

1:1 – Эвертон набрал 11 очков и занимает 15 место АПЛ. Брайтон идет 7-м – 18 пунктов.