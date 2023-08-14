Чемпионат Саудовской Аравии, 1 тур

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1

Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4,

В начале сезона Аль-Наср уже успел добыть первый трофей, выиграв Кубок арабских чемпионов. После прошлогоднего фиаско в чемпионате команда Криштиану Роналду полна решимости взять чемпионство. В первом туре соперником Аль-Насра стал Аль-Иттифак, который летом возглавил Стивен Джеррард.

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Каштру не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Талиску и Секо Фофана. Они получили дополнительные выходные. Игра началась активно. Уже на четвертой минуте Мане забил свой дебютный гол за новую команду. Впрочем, дальше саудовские клубы преимущественно боролись в середине поля и серьезной работы у голкиперов не было.

GOAL | Al-Ettifaq 0-1 Al-Nassr | Sadio Mané pic.twitter.com/6qd8ySD9Hi — VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023

После перерыва Аль-Иттифак забил очень быстрый гол. Квайсон на 47 минуте сравнял счет на табло. Гол получился курьезным. Голкипер Аль-Насра после подачи углового поймал мяч, впрочем, приземляясь, выпустил его из рук. Через короткий промежуток времени Дембеле вывел свою команду вперед.

GOAL | Al-Ettifaq 2-1 Al-Nassr | Moussa Dembélépic.twitter.com/N7PEH9PAsB — VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023

После двух забитых голов оба клуба снова переместили игру в центр поля и ярких моментов почти не было. Кроме нескольких потенциально опасных передач Аль-Иттифак и Аль-Наср не создали ни одного момента. На 88 минуте Мане сравнял счет, но сенегальский вингер находился в офсайде, поэтому судья справедливо отменил гол.

Таким образом Аль-Иттифак набрал три балла и занял пятую строчку в турнирной таблице, а Аль-Наср находится на 12 месте.

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