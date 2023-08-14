Гол Мане не спас команду Роналду от поражения – Джеррард стартовал с победы
Состоялся очередной матч чемпионата Саудовской Аравии 2023/24. Счет и обзор матча первого тура читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 1 тур
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1
Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4,
В начале сезона Аль-Наср уже успел добыть первый трофей, выиграв Кубок арабских чемпионов. После прошлогоднего фиаско в чемпионате команда Криштиану Роналду полна решимости взять чемпионство. В первом туре соперником Аль-Насра стал Аль-Иттифак, который летом возглавил Стивен Джеррард.
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Каштру не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Талиску и Секо Фофана. Они получили дополнительные выходные. Игра началась активно. Уже на четвертой минуте Мане забил свой дебютный гол за новую команду. Впрочем, дальше саудовские клубы преимущественно боролись в середине поля и серьезной работы у голкиперов не было.
После перерыва Аль-Иттифак забил очень быстрый гол. Квайсон на 47 минуте сравнял счет на табло. Гол получился курьезным. Голкипер Аль-Насра после подачи углового поймал мяч, впрочем, приземляясь, выпустил его из рук. Через короткий промежуток времени Дембеле вывел свою команду вперед.
После двух забитых голов оба клуба снова переместили игру в центр поля и ярких моментов почти не было. Кроме нескольких потенциально опасных передач Аль-Иттифак и Аль-Наср не создали ни одного момента. На 88 минуте Мане сравнял счет, но сенегальский вингер находился в офсайде, поэтому судья справедливо отменил гол.
Таким образом Аль-Иттифак набрал три балла и занял пятую строчку в турнирной таблице, а Аль-Наср находится на 12 месте.
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