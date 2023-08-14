Чемпіонат Саудівської Аравії, 1 тур

Аль-Іттіфак – Аль-Наср – 2:1

Голи: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4,

На початку сезону Аль-Наср вже встиг здобути перший трофей, вигравши Кубок арабських чемпіонів. Після торішнього фіаско в чемпіонаті команда Кріштіану Роналду сповнена рішучості взяти чемпіонство. В першому турі суперником Аль-Насра став Аль-Іттіфак, який очолив влітку Стівен Джеррард.

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Каштру не включив в заявку на гру Кріштіану Роналду, Таліску та Секо Фофана. Вони отримали додаткові вихідні. Гра розпочалася активно. Вже на четвертій хвилині Мане забив свій дебютний гол за нову команду. Втім, далі саудівські клуби переважно боролися в середині поля і серйозної роботи у голкіперів не було.

GOAL | Al-Ettifaq 0-1 Al-Nassr | Sadio Mané pic.twitter.com/6qd8ySD9Hi — VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023

По перерві Аль-Іттіфак забив дуже швидкий гол. Квайсон на 47 хвилині зрівняв рахунок на табло. Гол вийшов курйозним. Голкіпер Аль-Насра після подачі кутового спіймав м'яч, втім, приземляючись, випустив його з рук. Через короткий проміжок часу Дембеле вивів свою команду вперед.

GOAL | Al-Ettifaq 2-1 Al-Nassr | Moussa Dembélépic.twitter.com/N7PEH9PAsB — VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023

Після двох забитих голів обидва клуби знову перемістили гру в центр поля і яскравих моментів майже не було. Окрім кількох потенційно небезпечних передач, Аль-Іттіфак та Аль-Наср не створили жодного моменту. На 88 хвилині Мане зрівняв рахунок, але сенегальський вінгер перебував у офсайді, тому суддя справедливо скасував гол.

Таким чином Аль-Іттіфак набрав три бали і посів п'яту сходинку в турнірній таблиці, а Аль-Наср перебуває на 12 місці.

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