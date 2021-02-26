Гол-красавец Тотовицкого в видеообзоре матча Десна – Ингулец – 3:0
26 февраля 23:57 - Читати українською
Десна принимала в Киеве Ингулец в рамках 16-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Черниговцы открыли счет еще в первом тайме благодаря роскошному удару Тотовицкого, хавбек Десны ювелирно издали поразил девятку ворот соперника.
Десна разгромила Ингулец и вернулась на третью позицию в УПЛ
После перерыва Гитченко удвоил преимущество номинальных гостей, а ближе к финальному свистку счет стал разгромным из-за неудачной игры голкипера Ингульца.
Победа позволила Десне подняться на третью строчку таблицы УПЛ, Ингулец – 11-й.
"Хочу довести, що гідний грати за Україну": талант Маккабі прагне до Зінченка, а наших футболістів називає "танками"
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter