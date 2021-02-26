Программу 16-го тура УПЛ открывал поединок между Десной и Ингульцом. Черниговцы выступали хозяевами поля, но матч проводили в Киеве на стадионе имени В. В. Лобановского – очевидно, для того, чтобы поскорее добить его газон. Оба коллектива не имели права на осечку, ведь северяне отставали от третьей позиции на два очка, а петровцев столько же отделяло от дна турнирной таблицы.

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Первый тайм прошёл по прогнозируемому сценарию. На поле было много единоборств и стандартов, а вот с голевыми моментами как-то не складывалось. Подопечные Сергея Лавриненко до перерыва вообще решили ограничиться одним неточным ударом Запорожца аж на 44-й минуте, а вот у хозяев всё было немного веселее.

В стартовые полчаса черниговцы могли забивать дважды. Так, на 10-й минуте Тотовицкий прострелил на левый угол вратарской, а Будковский замкнул ударом в касание – мимо ближней штанги! На 22-й же Билошевский пробил затылком после углового, однако Крынский в волейбольном стиле перевёл мяч над перекладиной.

Поняв, что обычными действиями петровцев не сломить, подопечные Александра Рябоконя включили класс. Это и принесло успех. На 34-й минуте Десна заработала угловой, подачу с которого вынесли на Мостового, а тот отдал диагональ на левый фланг Тотовицкому. Андрей на приёме красиво пробросил мяч мимо Бартуловича, потом эффектно раскачал в штрафной Шишку, после чего закрутил сферу под дальнюю штангу – 1:0! На 43-й Конопля мог и удвоить преимущество северян красивым дальним выстрелом в ближнюю девятку, но получилось неточно. В конце концов, команды отправились отдыхать при счёте 1:0.

На старте второго тайма Ингулец несколько превосходил в активности, но ни одного момента из этого не прилетело. Десна же достаточно быстро проснулась, начав обострять по-взрослому. На 55-й минуте хозяева могли забить в результате прорыва Тотовицкого в штрафную и удара Андрея с левой, но Крынский спас петровцев. Через минуту Будковский мог отличиться, замкнув подачу с правого фланга на ближнюю штангу, но Филиппу немного не хватило точности.

Не забив логично, северяне забили случайно: на 57-й минуте Гуцуляк подал с углового, все пролетели мимо мяча, а тот рикошетом от бедра Гитченко влетел в ворота – 2:0! Правда, уже на 60-й Щедрый мог отыграть этот гол, пробив из-за пределов штрафной в правый нижний угол. Паст парировал. За расточительность гостей на 64-й минуте мог наказать Будковский, который ворвался на правый край штрафной и выстрелил под дальнюю штангу – мяч пролетел рядом с ней!

В последующие 20 минуте моментов практически не возникало. Ингулец никак не мог создать что-то опасное в атаке, а Десне постоянно не хватало последнего паса или техники в завершающей фазе. Черниговцы явно были ближе к ещё одному голу, чуть не забив его на 83-й вследствие контратаки с вбеганием Картушова в штрафную – впрочем, финальный удар Егора успел заблокировать Павлов.

Не беда. Уже на 84-й Десна таки добила Ингулец вследствие подачи с углового. Ермаков замкнул его ударом головой – Крынский вроде и дотянулся до мяча (он летел почти по центру), но не смог его выбить. 3:0. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Таким образом, подопечные Александра Рябоконя набрали 27 очков и поднялись на третью позицию. Они вполне могут остаться там по завершении тура, ведь у Зари (26 зачётных баллов) будет матч против Шахтера. Ингулец же с 12 очками и четырьмя поединками подряд без побед остаётся на одиннадцатой строчке. От последней петровцев отделяют всего два пункта.

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