Гол-красень Тотовицького у відеоогляді матчу Десна – Інгулець – 3:0
23:20 - Читать на русском
Десна приймала у Києві Інгулець в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Чернігівці відкрили рахунок ще у першому таймі завдяки розкішному удару Тотовицького, хавбек Десни ювелірно здалеку поцілив у дев'ятку воріт суперника.
Десна розгромила Інгулець і повернулася на третю позицію в УПЛ
Після перерви Гітченко подвоїв перевагу номінальних гостей, а ближче до фінального свистка рахунок став розгромним через невдалу гру голкіпера Інгульця.
Перемога дозволила Десні піднятись на третю сходинку таблиці УПЛ, Інгулець – 11-й.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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