"Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы пропустили, – это уровень ДЮСШ U-10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет и так ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом отыгрываться.

Абсурдный автогол в видеообзоре матча Верес – Колос – 0:1

Мы вроде и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже который матч начинаем с 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки делать мы не имеем права. Потом начинаем спешить, трудно преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками тяжело рассчитывать на победу, и реализации хочется лучшей.

Мы легко теряли мяч. Старались разыгрывать больше, доводить до удара, не сбиваться на навал. Но Колос – очень опытная команда. Они перекрыли все свободные зоны, очень компактно сыграли. И дальних ударов от нас не было. Позиционная атака – не наш козырь. С этим у нас есть проблемы.

Клёц играл на уколах, Кучеров тоже еще не полностью оправился после травмы, много пропустил. Не хватало свежести обоим, не хватило сил на весь матч. Соперник вел в счете и нам очень трудно было преодолевать их массированную оборону. Теряли мяч в элементарных ситуациях.

Геннадий Пасич вынужденно играет в обороне. Это атакующий игрок. Он один из самых техничных наших футболистов. Креативный, быстрый. Но сейчас и от него чрезвычайное количество брака и низкий КПД. Если уж он ошибается в простых ситуациях – что говорить о других? Мало качественных подключений, острых передач – зато много сумбура.

У нас впереди пять матчей: Шахтер, Динамо, Александрия, Металлист 1925, Ингулец. Надо готовиться и бороться за очки. Главное – это концентрация. Но с такими ошибками – тяжело на что-то рассчитывать. Идет длинная передача, один не выбивает, второй не выбивает, Геннадий Пасич сбрасывает мяч в центр, Денис Балан забивает в свои. Если такое пропускать... Это не заслуга соперника. Это наши элементарные ошибки. Сами дарим очки соперникам", – цитирует Вирта официальный сайт ровенчан.

Напомним, после 25-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет четырнадцатым, набрав 24 очка. От спасительной двенадцатой строчки он отстает на 2 пункта.

Колос благодаря автоголу одержал победу над Вересом – ровенчане опустились в зону переходных матчей