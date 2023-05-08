Поединок в Ровно имел большое турнирное значение. Колос в случае победы приблизился бы к зоне еврокубков на расстояние пяти очков - перспективная дистанция, учитывая удобный календарь и пять матчей впереди. Верес же в результате триумфа Миная опустился в зону плей-офф за выживание, а зона прямого вылета была всего в двух баллах позади.

Встреча оказалась тяжелой для просмотра. Колос за весь первый тайм провел только два удара - оба с дистанции, и только один дошел до рук Когута. Впрочем, чтобы открыть счет, ковалевцам даже не пришлось бить по воротам. За них это сделали хозяева.

На 8-й минуте Пасич неудачно выбил мяч с левого фланга обороны, выкатив пас в свою штрафную точно в ноги Великану. Тот сместился на правый край и прострелил, а Балан подрезал сферу в собственные ворота. 1:0!

Верес был значительно активнее. Была даже попытка забить сухим письмом, однако реальных голевых моментов создали мало. До перерыва вспоминается только два эпизода.

На 29-й минуте Владислав Шарай опередил защитника и мощно пробил головой, воспользовавшись удачным отскоком после углового - Волынец парировал. На 36-й же Шестаков пяткой сбросил мяч Близниченко, а тот пробил метров с 12-ти - мимо ближней штанги. Очень мимо.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Колоса. Второй тайм особо не отличался от первого - футболисты обоих коллективов создали где-то по полтора момента при преимуществе Вереса в активности.

Ковалевцы могли забивать на 65-й минуте, когда Ориховский получил передачу в зону перед штрафной и одним рывком убежал от Курка с Лебеденко. Павел оказался прямо перед Когутом, мощно пробив под перекладину - впрочем, Богдан парировал.

На 71-й минуте Колос провел шикарную атаку с выходом Болбата один на один, в завершении которой ровенчанам пришлось выносить мяч с линии ворот. Впрочем, здесь был офсайд. Чего-то более интересного гости не создали, хотя оборона Вереса регулярно прямо перед собственной штрафной площадкой.

Между этими эпизодами ривненчане потеряли шанс отыграться. Владислав Шарай получил диагональ на левый край штрафной и в касание прострелил вдоль линии вратарской, а Шестаков замкнул! Сопротивление Волынца не позволило Михаилу пробить нормально - мяч полетел выше ворот.

Также была атака, в которой Пасич забил гол с нулевого угла, однако его не засчитали. Геннадий выпустил мяч за пределы поля. Вот и вся острота во втором тайме. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса.

Верес с 24 очками в активе остался в зоне переходных матчей. От зоны прямого вылета команду отделяют два зачетных балла, до спасительной 12-й позиции не хватает столько же. Колос набрал 33 пункта и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

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