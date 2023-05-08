Команды не смогли порадовать ярким футболом, хотя счет был открыт уже на 8-й минуте. Верес устроил парад ошибок, а Балан без всякого сопротивления вообще вколотил мяч в собственные ворота.

Колос благодаря автоголу одержал победу над Вересом – ровенцы опустились в зону переходных матчей

Качество игры не поднялось и после перерыва. Колос имел даже лучшие моменты, но и без реализации довел дело до победы – 0:1.