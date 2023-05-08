Абсурдный автогол в видеообзоре матча Верес – Колос – 0:1
8 мая 19:36 - Читати українською
Верес минимально уступил Колосу в 25 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.
8’ Денис Балан
Команды не смогли порадовать ярким футболом, хотя счет был открыт уже на 8-й минуте. Верес устроил парад ошибок, а Балан без всякого сопротивления вообще вколотил мяч в собственные ворота.
Колос благодаря автоголу одержал победу над Вересом – ровенцы опустились в зону переходных матчей
Качество игры не поднялось и после перерыва. Колос имел даже лучшие моменты, но и без реализации довел дело до победы – 0:1.
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