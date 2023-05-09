"Не маємо права так безвідповідально розпочинати матч. Гол, який ми пропустили, – це рівень ДЮСШ U-10. Так грають досвідчені футболісти, яким по тридцять років і отак помиляються. Ми даруємо гол і, звичайно, важко потім відіграватись.

Абсурдний автогол у відеоогляді матчу Верес – Колос – 0:1

Ми ніби й налаштовуємо футболістів, і вони все розуміють, а потім виходимо і вже який матч починаємо з 0:1. Великі претензії маю до захисників. Такі подарунки робити ми не маємо права. Потім починаємо поспішати, важко долати насичену оборону суперника. Ну і реалізація... Моменти є, доводимо атаки до ударів, але не забиваємо. З такими помилками важко розраховувати на перемогу, і реалізації хочеться кращої.

Ми легко втрачали м'яч. Намагалися розігрувати більше, доводити до удару, не збиватися на навалу. Але Колос – дуже досвідчена команда. Вони перекрили всі вільні зони, дуже компактно зіграли. І дальніх ударів від нас не було. Позиційна атака – не наш козир. З цим у нас є проблеми.

Кльоц грав на уколах, Кучеров теж ще не повністю оговтався після травми, багато пропустив. Не вистачало свіжості обом, не вистачило сил на весь матч. Суперник вів у рахунку і нам надзвичайно важко було долати їхню масовану оборону. Втрачали м'яч в елементарних ситуаціях.

Геннадій Пасіч вимушено грає в обороні. Це атакувальний гравець. Він один із найтехнічніших наших футболістів. Креативний, швидкий. Але зараз і від нього надзвичайна кількість браку і низький ККД. Якщо вже він помиляється в простих ситуаціях – що говорити про інших? Мало якісних підключень, гострих передач – натомість багато сумбуру.

В нас попереду п'ять матчів: Шахтар, Динамо, Олександрія, Металіст 1925, Інгулець. Треба готуватися і боротися за очки. Головне – це концентрація. Але з такими помилками – важко на щось розраховувати. Іде довга передача, один не вибиває, другий не вибиває, Геннадій Пасіч скидує м'яч в центр, Денис Балан забиває у свої. Якщо таке пропускати... Це не заслуга суперника. Це наші елементарні помилки. Самі даруємо очки суперникам", – цитує Вірта офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, після 25-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде чотирнадцятим, набравши 24 очки. Від рятівної дванадцятої сходинки він відстає на 2 пункти.

Колос завдяки автоголу здобув перемогу над Вересом – рівняни опустилися в зону перехідних матчів