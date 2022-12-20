Аль-Айн не слишком удачно вернулся к выступлениям в национальном чемпионате.

Чемпионат ОАЭ, 11 тур

Аль-Айн – Бани Яс – 2:2

Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 53 (пен.) – Хименес, 31, Мубарик, 36 (аг)

ОАЭ возобновили национальную лигу после месячного перерыва на ЧМ-2022. В гости к Аль-Айну приехал Бани Яс, который находился вблизи зоны вылета.

Андрей Ярмоленко вышел в основе и наконец-то отметился результативным действием впервые за 2 месяца. На 28-й минуте украинец завершил контратаку простеньким ударом по пустым воротам. Впрочем, команда Реброва не удержала преимущество даже до перерыва. Более того, она проигрывала после точной попытки Хименеса и автогола Мубарика.

Ярмоленко забил впервые за 2 месяца – партнер сделал все для украинца

Аль-Айн сравнял счет быстрым голом во втором тайме. Ярмоленко тонкой передачей запустил капитана Бандара Мохаммеда в штрафную, где его бесцеремонно сбили. Коджо Лаба уверенно реализовал пенальти и с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров чемпионата.

Ярмоленко заменили на 69-й минуте, а голов больше не было – 2:2. Аль-Айн застрял на седьмой строчке таблицы, отставая от лидера (Аль-Ахли Дубай) уже на 7 очков.

Ярмоленко приблизился к первому трофею в ОАЭ – украинец помог команде Реброва выйти в полуфинал Кубка лиги