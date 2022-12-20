Аль-Айн не надто вдало повернувся до виступів у національному чемпіонаті.

Чемпіонат ОАЕ, 11 тур

Аль-Айн – Бані Яс – 2:2

Голи: Ярмоленко, 28, Лаба, 53 (пен.) – Хіменес, 31, Мубарік, 36 (аг)

ОАЕ відновили національну лігу після місячної перерви на ЧС-2022. В гості до Аль-Айна приїхав Бані Яс, який перебував поблизу зони вильоту.

Андрій Ярмоленко вийшов у основі і нарешті відзначився результативною дією вперше за 2 місяці. На 28-й хвилині українець завершив контратаку простеньким ударом по порожніх воротах. Втім, команда Реброва не втримала перевагу навіть до перерви. Більше того, вона програвала після точної спроби Хіменеса і автогола Мубаріка.

Ярмоленко забив уперше за 2 місяці – партнер зробив усе для українця

Аль-Айн зрівняв рахунок швидким голом у другому таймі. Ярмоленко тонкою передачею запустив капітана Бандара Мохаммеда у карний майданчик, де його безцеремонно збили. Коджо Лаба впевнено реалізував пенальті і з 11 голами ділить лідерство у перегонах бомбардирів чемпіонату.

Ярмоленка замінили на 69-й хвилині, а голів більше не було – 2:2. Аль-Айн застряг на сьомій сходинці таблиці, відстаючи від лідера (Аль-Ахлі Дубай) вже на 7 очок.

Ярмоленко наблизився до першого трофею в ОАЕ – українець допоміг команді Реброва вийти у півфінал Кубка ліги