Андрей Ярмоленко прервал свою продолжительную "сухую" серию в матчах за Аль-Айн.

Украинец поразил ворота Бани Яса в рамках 11 тура чемпионата ОАЭ. Для Ярмоленко это было первое результативное действие за последние 2 месяца (6 матчей).

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Аль-Айн провел голевую атаку на 28-й минуте встречи. Подопечные Сергея Реброва "перекусили" соперника на его же половине и сразу воспользовались пространством. Левый вингер Софьян Рахими протянул мяч, а затем выкатил идеальную передачу Ярмоленко под пустые ворота. Андрей не промахнулся и сразу пошел благодарить партнера.

В общем для Ярмоленко это был 11 матч и 4 гол в рамках чемпионата. Он является третьим бомбардиром Аль-Айна после Лаба (10 голов) и того же Рахими (6).