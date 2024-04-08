Динамо с первых секунд взялось атаковать ворота ЛНЗ и имело минимум две возможности выйти вперед: сначала Ванат пробил над перекладиной, а потом лишь реакция защитника спасла после удара соперника в дальний угол (Кучеренко в падении уже не дотягивался).

Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство

В конце концов на 15-й минуте Ярмоленко все-таки превратил количество в качество и киевляне повели в счете. Вскоре Бражко расстреливал кипера ЛНЗ с выгодной позиции, но тот среагировал на удар. Ванат имел шанс в середине тайма, но Кучеренко поймал кураж. Перед перерывом черкасцы подали с углового, Нещерет не удержал мяч, тот упал ему за спину и Салиху был первым на добивании – 1:1.

Ванат после отдыха чудом не попал в сетку с линии вратарской. Шапаренко требовал пенальти после падения в штрафной соперника – арбитр проигнорировал эпизод. На последней минуте Яшари мог принести ЛНЗ победу, но на этот раз Нещерет спас, потащив сферу из-под перекладины.