Динамо з перших секунд взялось атакувати ворота ЛНЗ і мало мінімум дві можливості вийти вперед: спочатку Ванат пробив над поперечиною, а потім лише реакція захисника врятувала після удару суперника в дальній кут (Кучеренко у падінні вже не дотягувався).

Динамо розписало сенсаційну нічию з ЛНЗ – ляп Нещерета може коштувати шансів на чемпіонство

Зрештою на 15-й хвилині Ярмоленко таки перетворив кількість в якість і кияни повели в рахунку. За трохи Бражко розстрілював кіпера ЛНЗ з вигідної позиції, але той зреагував на удар. Ванат мав шанс в середині тайму, та Кучеренко упіймав кураж. Перед перервою черкасці подали з кутового, Нещерет не втримав м'яч, той впав йому за спину і Саліху був першим на добиванні – 1:1.

Ванат після відпочинку дивом не влучив у сітку з лінії воротарського. Шапаренко вимагав пенальті після падіння у штрафному суперника – арбітр проігнорував епізод. На останній хвилині Яшарі міг принести ЛНЗ перемогу, але цього разу Нещерет врятував, потягнувши сферу з-під поперечини.