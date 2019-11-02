Дебютный гол Игнатенко не помог Ференцварошу выиграть битву лидеров, Фехервар Петряка догнал команду Реброва

Состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Венгрии. Сразу несколько украинцев стали авторами забитых голов.

Чемпионат Венгрии, 11 тур

Дьошдьер – Кишварда – 3:1

Голы: Шестаков, 2, Исзлаи, 62 (п), Педру, 90+2 (п) – Бумба, 50

Залаэгерсег – Фехервар – 3:3

Голы: Бобал, 5, 25, Лесяк, 90+3 – Него, 51, Ходжич, 53, Футач, 83

Ференцварош – Мезекевешд – 1:1

Голы: Игнатенко, 9 – Зивзивадзе, 49

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Сергей Шестаков вышел в стартовом составе Дьошдьера против Кишварды Богдана Мельника и Антона Кравченко. Именно Шестаков стал автором первого гола в матче, который завершился победой хозяев (3:1).

Фехервар с Иваном Петряком после первого тайма уступал Залаэгерсегу два мяча. Однако после перерыва фаворит, казалось, сумел преодолеть сопротивление одного из аутсайдеров первенства, забив в его ворота три мяча. Впрочем, уже в компенсированное время команда Петряка все же упустила победу. Украинец результативными действиями не отличался, но отыграл все 90 минут.

Ференцварош и Мезекевешд перед отчетным туром делили первую строчку. Команда Сергея Реброва быстро вышла вперед благодаря голу Даниила Игнатенко, который отличился после подачи с углового – дебютный мяч украинца за Ференцварош. Однако гости нашли в себе силы восстановить равновесие сразу после перерыва.

После 11-и туров лидером чемпионата стал Фехервар. Команда Ивана Петряка набрала 23 очка, по дополнительным показателям опережая Ференцварош и Мезекевешд, у которых такое же количество зачетных пунктов, однако у подопечных Сергея Реброва еще есть один матч в запасе.