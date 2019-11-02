Аталанта бомбить Серію А, але провалюється в ЛЧ – Шахтар і його суперники використали слабке місце команди Маліновського

Руслан Маліновський допомагає Аталанті триматися в лідерах італійської першості, однак у Лізі чемпіонів результати бергамасків жахливі. В чому причина?

Атланта в минулому сезоні сенсаційно взяла бронзу Серії А та закохала в себе футбольну Європу. Влітку бергамаски зберегли всіх лідерів і витратили солідні гроші на підсилення, придбавши Руслана Маліновського та Луїса Мурієля. Команда Джан П'єро Гасперіні стала однією з найбільших інтриг нового сезону.

Розбір базових принципів гри Аталанти перед трансфером Руслана Маліновського

Пройшло 10 турів Серії А та половина групового етапу Ліги чемпіонів. На внутрішній арені все прекрасно, тоді як на континентальній розхвалена експертами "богиня" провалюється.

Вбивча атака перекриває недоліки оборони

Аталанта наразі посідає третє місце в Серії А. Це навіть краще, ніж можна було очікувати. Бергамаски програли лише один матч, але й там виглядали не гірше за суперника.

В Аталанти все чудово з атакою – 30 голів у 10 турах. Серія А не бачила такого 27 років. Найцікавіше, що це не випадковість чи грандіозне везіння. Подібна результативність в Атланти може зберігатися й надалі, вона підкріплена статистикою. Команда Руслана Маліновського – друга в європейських топ-лігах за якістю створених моментів після Манчестер Сіті (2.62 xG за матч, космічний показник).

Статистика Аталанти в Серії А-2019/20:

Папу Гомес ще різноманітніше інтерпретує свою роль вільного художника, сідаючи глибше на фланг, обмінюючись позиціями з Пашалічем, витягуючи на себе захисників, створюючи ситуації один в один для Ілічіча та Сапати (вони прекрасні в таких епізодах). Новачки в особах Мурієля та Маліновського добре вписалися в гру команди. Луїс вражає своїм бомбардирським талантом, а Руслан – здатністю виконувати різноманітні завдання тренера.

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За підсумками попереднього чемпіонату здавалося, що Аталанта катастрофічно залежна від конкретних футболістів. Щодо Папу Гомеса це досі правда, однак все не так критично. Джан П'єро Гасперіні не лише змінює схеми, а й проводить ротацію, що в минулому сезоні було рідкістю. Навіть недоторкані центрхави Фройлер і де Рон спокійно можуть залишитися в запасі.

Травмувався найкращий бомбардир Дуван Сапата, а команда не втратила в динамічності та потужності нападу. Хто б не виходив у складі атакувального тріо поряд з Гомесом (Ілічіч, Маліновський, Мурієль, Пашаліч), Аталанта все одно багато створює та добре реалізовує.

Оборона нестабільна, трапляються провали. Як от в матчі з Лаціо, де Аталанта втратила перемогу після 3:0. Команда подумала, що справу зроблено, сіла глибше та посипалася, оскільки не вміє захищатися низьким блоком. У Серії А це перекривається класною атакою – попри велику кількість допущених моментів біля власних воріт, бергамаски найкращі в чемпіонаті за різницею xG.

Лідери Серії А-2019/20 за різницею створених і допущених моментів без врахування пенальті (NPxGD):

Ключ до успіху проти Аталанти – ефективний дриблінг

У Лізі чемпіонів атакою нейтралізувати проблеми захисту не вдається. 0 очок і 11 пропущених голів за 3 тури групового етапу – це катастрофа. Певний відсоток невдач можна списати на невезіння. Підопічні Гасперіні напрацювали на 6.5 очікуваного гола, а забили лише два. Аталанта виглядала цілком пристойно проти Шахтаря та не заслуговувала програти, стартова чверть поєдинку з Манчестер Сіті була взагалі казковою. Однак біля власних воріт – прохідний двір. 2.7 xGA в середньому за матч – це один з найгірших показників на турнірі.

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Бергамаски зберігають свій стиль на континентальній арені. Пресингують навіть інтенсивніше, ніж у Серії А: 6.26 PPDA проти 8.12 PPDA. "Чорно-синя" команда – третя за агресією в цій Лізі чемпіонів.

Головна фішка Аталанти – персонально орієнтований пресинг. У Гасперіні футболісти відповідають за конкретних візаві, а гра розбивається на низку індивідуальних протистоянь. За таких умов бергамаски вразливі до дриблінгу суперників. Звичайно, вони передають гравців залежно від ігрових ситуацій (в Аталанті це відбувається рідше, футболісти відпрацьовують за своїми опонентами аж до штрафного майданчика), однак мінімальний брак взаєморозуміння чи втрата концентрації можуть призвести до розвалу всієї структури. Чим частіше суперники обігрують один в один – тим більше ризиків для Аталанти.

Ця слабкість "богині" – не секрет. У Серії А проти Аталанти найчастіше йдуть у дриблінг (23 спроби за матч). У Лізі чемпіонів Шахтар, Манчестер Сіті та загребське Динамо ще активніше використовують цю зброєю в поєдинках з бергамасками – 32 спроби за гру, найбільший показник у поточному розіграші ЛЧ.

Кількість спроб дриблінгу проти команд ЛЧ-2019/20:

І якщо в Італії успішність дриблінгу суперників Гасперіні досить низька (55%), то в Лізі чемпіонів Шахтар і компанія дуже ефективні – 69% вдалих спроб проти Аталанти. Бергамаски в групі С отримали в суперники занадто багато хороших дриблерів. 9 футболістів здійснили щонайменше 3 обіграші "чорно-синіх": Петковіч (10), Ольмо (9) й Адемі (4) з Динамо; Марлос (6) і Мораєс (3) з Шахтаря; Де Брюйне (5), Стерлінг (5), Фоден (3) та Вокер (3) з Ман Сіті.

У підсумку картина катастрофічна. У Лізі чемпіонів футболістів Аталанти проходять на дриблінгу вдвічі частіше, ніж у Серії А (22 за матч проти 12.5). До того ж роблять це в безпосередній близькості від воріт Голліні, де кожен обіграш один в один призводить до потенційно гольового моменту.

Атакувальні дії проти Аталанти в ЛЧ-2019/20 (D – дриблінг):

Аталанта ще зберігає шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, але виправити турнірне становище буде неймовірно складно. Наступного тижня матч проти Манчестер Сіті. Якщо бергамаски зуміють провести всі 90 хвилин на такому ж рівні, як стартові пів години на Етіхаді, то зможуть відібрати очки у Гвардіоли.

У поєдинку з Шахтарем багато що залежатиме від нашого атакувального квартету. Марлос, Тайсон, Коноплянка та Мораєс потужні в дриблінгу. При грамотній підготовці "гірникам" під силу використати слабкі сторони Аталанти та вдруге її обіграти.

Статистика: Opta, Understat, Infogol, Statsbomb

Шахтар і Каштру: перші штрихи