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Дебютний гол Ігнатенка не допоміг Ференцварошу виграти битву лідерів, Фехервар Петряка наздогнав команду Реброва

19:56 367 Читать на русском
Дебютний гол Ігнатенка не допоміг Ференцварошу виграти битву лідерів, Фехервар Петряка наздогнав команду Реброва
Ференцварош

Відбулися чергові матчі 14-го туру чемпіонату Угорщини. Відразу кілька українців стали авторами забитих голів.

Чемпіонат Угорщини, 11 тур

Діошдьйор – Кішварда – 3:1

Голи: Шестаков, 2, Ісзлаї, 62 (п), Педру, 90+2 (п) – Бумба, 50

Залаегерсег – Фехервар – 3:3

Голи: Бобал, 5, 25, Лесяк, 90+3 – Него, 51, Ходжіч, 53, Футач, 83

Ференцварош – Мезекевешд – 1:1

Голи: Ігнатенко, 9 – Зівзівадзе, 49

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Сергій Шестаков вийшов у стартовому складі Діошдьйора проти Кішварди Богдана Мельника та Антона Кравченка. Саме Шестаков став автором першого гола у матчі, який завершився перемогою господарів (3:1).

Фехервар з Іваном Петряком після першого тайму поступався Залаегерсегу у два м'ячі. Однак після перерви фаворит, здавалось, зумів здолати спротив одного з аутсайдерів першості, забивши у його ворота три м'ячі. Втім, вже у компенсований час команда Петряка все ж втратила перемогу. Українець результативними діями не відзначався, але відіграв усі 90 хвилин.

Ференцварош та Мезекевешд перед звітним туром ділили першу сходинку. Команда Сергія Реброва швидко вийшла вперед завдяки голу Данила Ігнатенка, який відзначився після подачі з кутового – дебютний м'яч хавбека за Ференцварош. Проте гості знайшли в собі сили відновити рівновагу відразу після перерви.

Після 11-и турів лідером чемпіонату став Фехервар. Команда Івана Петряка набрала 23 очки, за додатковими показниками випереджаючи Ференцварош та Мезекевешд, у яких така ж кількість залікових пунктів, однак у підопічних Сергія Реброва ще є один матч у запасі.

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