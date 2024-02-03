Гол и эмоциональная желтая Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Альмерия – 2:1
18:57 - Читати українською
Валенсия одолела Альмерию в 23-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
14’ Уго Дуро
23’ Роман Яремчук
Серхио Аррибас 50’
Лео Баптистао 90+2’
14’ Уго Дуро
23’ Роман Яремчук
50’ Серхио Аррибас
90+2’ Лео Баптистао
Форварды Валенсии оформили по голу до перерыва. Дуро одним касанием пробил в нижний угол, а Яремчук головой замкнул навес Пепелу. Украинец на эмоциях снял футболку, за что получил желтую карточку.
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В дебюте второго тайма Валенсия пропустила, но очень быстро могла вернуть комфортное преимущество. Пепелу с пенальти попал в штангу. Яремчука сняли на 70-й минуте, и именно его мяч остался победным до финального свистка – 2:1.
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