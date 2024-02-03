Форварды Валенсии оформили по голу до перерыва. Дуро одним касанием пробил в нижний угол, а Яремчук головой замкнул навес Пепелу. Украинец на эмоциях снял футболку, за что получил желтую карточку.

Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали три очка с Альмерией

В дебюте второго тайма Валенсия пропустила, но очень быстро могла вернуть комфортное преимущество. Пепелу с пенальти попал в штангу. Яремчука сняли на 70-й минуте, и именно его мяч остался победным до финального свистка – 2:1.