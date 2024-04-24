"В течение сезона голы-призраки случаются три или четыре раза. Если учесть всю неидеальность системы взятия ворот, стоимость её использования будет очень высокой, около 5-6 млн евро. Так что первая причина, по которой система Goal-line technology отсутствует в Ла Лиге – это её неидеальность. Лично я выступаю за установку большего количества камер, которые помогут судьям", – цитирует Тебаса Marca.

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Напомним, что в матче Реал – Барселона (3:2) судейская бригада так и не смогла определить, пересёк ли мяч линию ворот "бланкос" после удара Ламина Ямала. В конце концов, главный арбитр встречи назначил угловой удар в пользу Барселоны, не став засчитывать этот гол в виду отсутствия доказательств пересечения мячом линии ворот.

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