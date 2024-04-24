"Протягом сезону голи-привиди трапляються три або чотири рази. Якщо врахувати всю неідеальність системи взяття воріт, вартість її використання буде дуже високою, близько 5-6 млн євро. Тож перша причина, через яку система Goal-line technology відсутня в Ла Лізі – це її неідеальність. Особисто я виступаю за встановлення більшої кількості камер, які допоможуть суддям", – цитує Тебаса Marca.

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Нагадаємо, що в матчі Реал – Барселона (3:2) суддівська бригада так і не змогла визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт "бланкос" після удару Ламіна Ямала. Зрештою, головний арбітр зустрічі призначив кутовий удар на користь Барселони, не ставши зараховувати цей гол через відсутність доказів перетину м'ячем лінії воріт.

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