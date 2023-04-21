Динамо U-19 удержало победу над сверстниками из Шахтера в молодежном Классическом. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо U-19 – Шахтер U-19 на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 22-й тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2

Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 82 – Фарина, 64, Козик, 87

Динамо повело в счете на 22 минуте: Диалло в прыжке не дотянулся до мяча, но Кремчанин первым среагировал на неудачный рикошет от защитника. До перерыва киевляне должны были удвоить свое преимущество, но Яцык попал в стойку при выходе один на один.

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Шахтер во втором тайме сравнял счет – Фарина замкнул навес с углового. Диалло очень быстро снова вывел "бело-синих" вперед, замкнув подачу с фланга ударом боковыми ножницами. Малыш элегантно забил третий мяч в ворота Шахтера, на что результативно успел ответить Козик в конце игры.