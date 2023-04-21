Чемпионат Украины U-19, 22-й тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 3:2

Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 82 – Фарина, 64, Козик, 87

Репетицией к настоящему Классическому стала дуэль юношеских команд, в которой киевляне выглядели куда интереснее. Это конвертировалось в гол уже на экваторе, когда Кремчанин первым оказался на мяче после подачи с фланга и расстрелял кипера. Игорь Суркис, посетивший трибуны, был доволен.

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На перерыв Динамо могло идти с большим преимуществом, но на 30 минуте Яцик не реализовал выход один на один. Вратаря подстраховала стойка. Второй тайм начался с выстрела "горняков" – каркас уже сыграл за киевлян. В следующей атаке Шахтер сравнял. Гол в активе Фарины, которого оборона оставила самого при подаче с углового.

Однако Динамо смогло вырвать победу. Диалло отличился голом в акробатическом прыжке, а Малышу удался четкий удар под штангу. "Горняки" ответили лишь результативным выстрелом Козика. 3:2!

Подопечные Игоря Костюка поднялись на 2 строчку, набрав 53 зачетных балла. Шахтер опустился на 3-ю позицию с 49 пунктами. Лидирует в юношеском первенстве Рух с 57 очками в активе.

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