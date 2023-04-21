Динамо U-19 втримало перемогу над однолітками з Шахтаря в молодіжному Класичному. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо U-19 – Шахтар U-19 на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 22-й тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 3:2

Голи: Кремчанін, 22, Діалло, 73, Малиш, 82 – Фарина, 64, Козік, 87

Динамо повело в рахунку на 22 хвилині: Діалло в стрибку не дотягнувся до м'яча, але Кремчанін першим зреагував на невдалий рикошет від захисника. До перерви кияни мали подвоїти свою перевагу, але Яцик влучив у стійку під час виходу віч-на-віч.

Динамо перемогло Шахтар у чемпіонаті U-19 й вийшло на 2 місце – на очах Суркіса забили 5 м'ячів

Шахтар у другому таймі зрівняв рахунок – Фарина замкнув навіс з кутового. Діалло дуже швидко знову вивів "біло-синіх" вперед, замкнувши подачу з флангу ударом боковими ножицями. Малиш елегантно забив третій м'яч у ворота Шахтаря, на що результативно встиг відповісти Козік наприкінці гри.