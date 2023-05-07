Ювентус вышел на второе место Серии А, обыграв Аталанту в 34-м туре. Смотрите видео голов и обзор ключевых моментов поединка на "Футбол 24".

За весь первый тайм обе команды ни разу не пробили в створ ворот. Первая же удачная попытка стала голевой. На 55-й минуте 19-летний Сэмюэл Илинг, впервые вышедший в стартовом составе на матч Серии А, забил дебютный гол, удачно сыграв на добивании.

Ювентус обыграл Аталанту благодаря голу дебютанта – туринцы поднялись на 2 место, сделав заявку на ЛЧ

Аталанта могла спастись (стойка дважды сыграла за команду Аллегри), но пропустила на последних секундах добавленного времени. Отличился Душан Влахович, установивший итог поединка в Бергамо.

0:2 – Ювентус выиграл уже 21-й матч в сезоне 2022/23, не пропустив в свои ворота (третий результат в топ-лигах Европы после МЮ и Барселоны). Туринцы поднялись на второе место Серии А, команда Гасперини идет 6-й.