Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Ювентус, стартовал в 13:30 по киевскому времени. Обе команды претендуют на места в Лиге чемпионов. На момент начала игры "Старая синьора" шла третьей (63 очка), а в случае даже ничьей выходила на второе место Серии А. Аталанта занимала 6-ю позицию, отставая от топ-4 на 5 пунктов. Бергамаски выиграли три последних матча, снова включившись в борьбу за еврокубковые места, тогда как Ювентус не может обрести стабильность. Лишь одна победа в 5-ти последних турах – к счастью для команды Аллегри, конкуренты тоже не впечатляют.

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Аллегри, учитывая предстоящий полуфинал Лиги Европы против Севильи (первый матч уже в четверг), применил ротанцию. Бонуччи, Бремер, Влахович, Кьеза и Костич начали поединок в запасе, зато впервые в стартовом составе в матче чемпионата вышел 19-летний Илинг.

За первый тайм обе команды не нанесли ни одного удара в створ (13:5 по попыткам в целом), хотя несколько острых моментов создали. Лучший из них упустила Аталанта – Скальвини после подачи углового попал в штангу, а уже в компенсированное время Пашалич с 11-ти метров пробил выше. У Ювентуса можно вспомнить разве что удар Ди Марии со средней дистанции – мимо ворот.

После перерыва стало веселее. Первый же удар в створ ворот стал голевым. На 55-й минуте Сэмюэл Илинг начал и сам завершил результативную атаку. Нападающий отобрал мяч, отдал на Рабьо, и был первым на добивании после удара Милика. 0:1 – туринцы повели в счете. Дебютный гол 19-летнего английского нападающего за первую команду Ювентуса.

После этого Аталанта еще и потеряла Бога, появившегося во втором тайме. Жереми получил травму и покинул поле только с помощью медперсонала. Погба мог закрывать игру для Юве, но не смог точно пробить после классного паса Ди Марии.

Аталанта смогла финальный штурм и могла забивать – стойка снова сыграла за гостей после удара Дзаппакосты. Зато Ювентус на 90+8-й снял все вопросы после точного удара Влаховича. Непростая победа Юве, который набрал 66 очков и поднялся на второе место, оторвавшись от конкурентов в борьбе за ЛЧ. Аталанта осталась 6-й, имея, как и Рома, 58 баллов.

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