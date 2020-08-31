Звезда "ротен" отказался от 22-го номера, сообщает официальный сайт клуба.

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В новом сезоне Гнабри будет выступать под культовой "семеркой". Последним владельцем футболки с этим номером был Франк Рибери. Француз провел за Баварию 12 сезонов и завоевал с мюнхенцами 23 трофея. Также под 7-м номером выступали Мехмет Шолль, Дитмар Хаманн, Карл-Хайнц Румменигге и другие.

К слову, в минувшем сезоне Серж Гнабри провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча, отдал 14 результативных передач и стал одним из творцов требла Баварии.

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