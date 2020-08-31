Гнабрі забрав культовий номер в Баварії
Напередодні нового сезону вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі вирішив змінити ігровий номер на футболці.
Зірка "ротен" відмовився від 22-го номера, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У новому сезоні Гнабрі виступатиме під культовою "сімкою". Останнім власником футболки з цим номером був Франк Рібері. Француз провів за Баварію 12 сезонів і здобув із мюнхенцями 23 трофеї. Також під 7-м номером виступали Мехмет Шолль, Дітмар Хаманн, Карл-Хайнц Румменігге та інші.
До слова, в минулому сезоні Серж Гнабрі провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі, віддав 14 результативних передач і став одним із творців треблу Баварії.
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