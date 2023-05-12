"Имел честь получить приглашение от посла Великобритании Hugh Elliott на прием посвященный открытию Евровидения, который организовали Посольство Украины в Испании совместно с Посольством Великобритании. Радует, что была возможность обсудить дальнейшее тесное сотрудничество с посольством Великобритании по помощи и поддержке Украины.

Лунин приобрел боксерские перчатки Усика на благотворительном аукционе, организованном Зозулей – деньги пошли на ВСУ

Встретился с представителями общины, познакомился с различными активными деятелями. Приятно чувствовать поддержку и неравнодушие к ситуации в Украине, за что я, как гражданин Украины выражаю искреннюю благодарность дипломатам Великобритании", – поделился Зозуля в своем Facebook.

Заметим, что на фотографиях вместе с Романом присутствует и голкипер Реала Андрей Лунин. Роман с начала вторжения России в Украину активно помогает ВСУ, организуя различные сборы и сотрудничая с волонтерами, а Лунин не так давно сделал немалую помощь для ВСУ, приобретя боксерские перчатки Усика. За эти деньги были приобретены две машины.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією