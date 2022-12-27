Стало відомо, кому Globe Soccer Awards роздали чергові нагороди за підсумками 2021 року.

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards. Було роздано чимало нагород.

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Як повідомляє прес-служба організації, найкращим тренером року було визнано Роберто Манчіні, який з головною командою Італії тріумфував на Євро-2020, обігравши у фіналі Англію. "Скуадра Адзурра" ж отримала статус команди року.

Перемогу в номінації "Найкращий клуб 2021-го" здобув Челсі. Лондонці виграли Лігу чемпіонів, а в АПЛ фінішували четвертими.

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