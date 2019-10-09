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Главный врач сборной Украины оценил тяжесть повреждения Миколенко

09:17 240 Читати українською
Главный врач сборной Украины оценил тяжесть повреждения Миколенко
Виталий Миколенко / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не задержался в лазарете и скоро вернется к занятиям со всей командой.

 

Позитивной новостью о состоянии здоровья игрока Динамо и сборной поделился официальный сайт УАФ.

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Главный врач "сине-желтых" Артур Глущенко заверил, что повреждение Миколенка несерьезное, и уже 9 октября он сможет тренироваться со всей командой. Сегодня у подопечных Андрея Шевченко режим двухразовых тренировок, а уже 11 октября Украина в квалификации Евро-2020 встретится со сборной Литвы в Харькове.

Напомним, именно Миколенко был незаменимым левым защитником нашей команды во всех матчах текущего евроотбора.

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Сборная Украины Украина - Литва Артур Глущенко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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