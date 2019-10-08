Украина – Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2020

Сборная Украины в Харькове примет команду Литвы в рамках отбора к Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Евро-2020 Украина – Литва начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на каналах "Футбол 1" и ТРК Украина, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Украина – Литва: прогноз на матч отбора Евро-2020:

Специалисты из комапании Марафон считают команду Шевченко безусловным фаворитом противостояния – победа Украины оценивается в 1.07, тогда как коэффициент на победу Литвы составляет целых 41.00. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 13.75 раз.

Напомним, в выездном поединке против Литвы, который состоялся 7 сентября в Вильнюсе, Украина одержала уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Зинченко, Марлос и Малиновский.

К слову, после 5 сыгранных матчей Украина лидирует в группе B, набрав 13 очков. В активе Литвы только 1 зачетный пункт в 5-ти поединках.

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