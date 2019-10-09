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Головний лікар збірної України оцінив важкість пошкодження Миколенка

09:15 1420 Читать на русском
Головний лікар збірної України оцінив важкість пошкодження Миколенка
Віталій Миколенко / Фото УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко не затримався у лазареті і скоро повернеться до занять з усією командою.

 

Позитивною новиною щодо стану здоров'я гравця Динамо та національної збірної поділився офіційний сайт УАФ.

Україна – Литва: прогноз на матч кваліфікації Євро-2020

Головний лікар "синьо-жовтих" Артур Глущенко запевнив, що пошкодження Миколенка не серйозне, і вже 9 жовтня він зможе тренуватися з усією командою. Сьогодні у підопічних Андрія Шевченка режим дворазових тренувань, а вже 11 жовтня Україна у кваліфікації Євро-2020 зустрінеться зі збірною Литви у Харкові.

Нагадаємо, саме Миколенко був незмінним лівим захисником нашої команди у всіх матчах поточного євровідбору.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

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Теги
Україна - Литва Збірна України Артур Глущенко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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