Главный тренер второй команды Баварии возглавит Ривер Плейт
22:15 - Читати українською
Мартин Демикелис станет новым наставником Ривер Плейт.
Мартин Демикелис попросил Баварию, чтобы она отпустила его с поста главного тренера второй команды клуба. Об этом информирует официальный сайт мюнхенцев.
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41-летний аргентинец попросил о расторжении контракта после того как получил предложение возглавить Ривер Плейт. В составе "миллионеров" Демикелис начинал свою игровую карьеру. Бавария пошла ему навстречу и расторгла соглашение.
Напомним, что ранее пост главного тренера Ривер Плейт 8 лет занимал Марсело Гальярдо.
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