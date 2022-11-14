Мартин Демикелис попросил Баварию, чтобы она отпустила его с поста главного тренера второй команды клуба. Об этом информирует официальный сайт мюнхенцев.

Тренер Ривер Плейт ошарашил болельщиков неожиданным решением

41-летний аргентинец попросил о расторжении контракта после того как получил предложение возглавить Ривер Плейт. В составе "миллионеров" Демикелис начинал свою игровую карьеру. Бавария пошла ему навстречу и расторгла соглашение.

Напомним, что ранее пост главного тренера Ривер Плейт 8 лет занимал Марсело Гальярдо.



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