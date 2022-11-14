Мартін Демікеліс попросив Баварію, щоб вона відпустила його з посади головного тренера другої команди клубу. Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

Тренер Рівер Плейт приголомшив уболівальників несподіваним рішенням

41-річний аргентинець попросив про розірвання контракту після того, як отримав пропозицію очолити Рівер Плейт. У складі "мільйонерів" Демікеліс розпочинав свою ігрову кар'єру. Баварія пішла йому назустріч і розірвала угоду.

Нагадаємо, що раніше посаду головного тренера Рівер Плейт 8 років обіймав Марсело Гальярдо.

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