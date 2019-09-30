Лунин хочет покинуть Вальядолид, если не будет получать игровую практику, – Don Balon

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, размышляет над другими вариантами продолжения карьеры.

Президент Реала Флорентино Перес ищет варианты для решения проблемы с нехваткой игровой практики Андрея Лунина в Вальядолиде, информирует Don Balon.

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По информации издания, если Лунин и дальше не будет получать игрового времени, Реал хочет договориться с Вальядолидом о прекращении аренды игрока, чтобы перевести его в первую команду или отправить в аренду в клуб Сегунды для получения практики.

Напомним, Лунин присоединился к Вальядолида на правах аренды прошлым летом, но еще не дебютировал в составе команды.

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