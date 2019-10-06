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Мальорка дома уверенно переиграла Эспаньол: 8-й тур Примеры, матчи воскресенья

14:50 5 Читати українською
Мальорка дома уверенно переиграла Эспаньол: 8-й тур Примеры, матчи воскресенья
Мальорка – Эспаньол – 2:0 / фото твиттер ФК Эспаньол

В воскресенье в рамках 8-го тура Примеры Мальорка одолела Эспаньол. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 8-й тур

Мальорка – Эспаньол – 2:0

Голы: Будимир, 37, Севилья, 73

Сельта – Атлетик – начало матча в 15:00

Вальядолид – Атлетико – начало матча в 17:00

Реал Сосьедад – Хетафе – начало матча в 19:30

В первом матче воскресенья 8-го тура Примеры Мальорка принимала Эспаньол. Островитяне открыли счет в конце первого тайма – затяжная позиционная атака хозяев закончилась прострелом Састре вдоль ворот, которую незначительным прикосновением замкнул Будимир. После перерыва гости больше владели мячом, однако Мальорка выглядела значительно острее, поэтому неудивительно, что хозяева сумели удвоить свое преимущество – Севилья сыграл на добивании и классно пробил в угол с линии штрафной. Более счет в матче не менялся; уверенная победа Мальорки 2:0.

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