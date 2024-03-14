"Нас ждёт решающая игра. Она будет более открытой, чем в первом матче. Нам придётся хорошо обороняться, мы не сможем "спрятаться" в течение 90 минут. Результат первой встречи сыграет на руку Рейнджерс, не нам. Мы заслуживали большего, но соперник был очень эффективен. Надеюсь, в Глазго моя команда сможет показать качество.

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В какой способ я предпочёл бы пройти в четвертьфинал? В зависимости от хода игры. Мы хотим победить, во что бы то ни стало – будь то по итогам 90 минут, дополнительного времени или серии пенальти. Это – решающий этап сезона. Если мы хотим выигрывать трофеи, то должны понимать: это решающий этап, который определит, завершим ли мы сезон с титулами. Рад, что мы претендуем на победу во всех трёх турнирах, в которых участвуем", – цитирует Шмидта Mais Futebol.

Первый матч между Бенфикой и Рейнджерс завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится в четверг, 14 марта.

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