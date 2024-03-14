"На нас чекає вирішальна гра. Вона буде більш відкритою, ніж у першому матчі. Нам доведеться добре оборонятися, ми не зможемо "сховатися" протягом 90 хвилин. Результат першої зустрічі грає на руку Рейнджерс, не нам. Ми заслуговували на більше, але суперник був дуже ефективний. Сподіваюся, в Глазго моя команда зможе показати якість.

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У який спосіб я волів би пройти до чвертьфіналу? Залежно від ходу гри. Ми хочемо перемогти, за будь-яку ціну – чи то за підсумками 90 хвилин, додаткового часу або серії пенальті. Це – вирішальний етап сезону. Якщо ми хочемо вигравати трофеї, то маємо розуміти: це вирішальний етап, який визначить, чи завершимо ми сезон із титулами. Радий, що ми претендуємо на перемогу в усіх трьох турнірах, у яких беремо участь", – цитує Шмідта Mais Futebol.

Перший матч між Бенфікою і Рейнджерс завершився внічию 2:2. Гра-відповідь відбудеться в четвер, 14 березня.

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