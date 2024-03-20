"У меня почему-то такое ощущение, что впервые от нас ничего не ожидают. Для нашей сборной это уже пятый плей-офф в отборе на большой турнир, не так ли? Когда попадаешь в плей-офф, это, пожалуй, самый быстрый путь к большому соревнованию. У тебя есть одна-две игры, а это гораздо проще, чем выходить на чемпионаты Европы или мира в десяти матчах. Шанс есть. У нас была не слишком удачная основная квалификация, и если посмотреть, украинцы – фавориты. Но мы покажем, как сильно хотим победить.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024

Сейчас есть достаточно молодые, но есть и старшие игроки нашего поколения. После моего опыта и стольких матчей в сборной я бы дал совет молодым игрокам, которые сейчас здесь – за вами будущее, а не за мной. Нелегко выйти на большой турнир, мы доказали это, когда у нас было лучшее поколение. Все они, если думают, что имеют еще 10-15 лет, должны посмотреть этот момент (ЧМ-2014). Это лучший шанс для нас, "дедушек", для которых это может быть последний отбор, но также и для молодых, у которых он первый. Это непросто, и завтра мы все должны сделать все возможное, чтобы увидеть в этом последний шанс.

У меня такое ощущение, что выходить на большие соревнования становится все труднее, потому что все играют в футбол. И эти маленькие сборные нелегко победить. Мой совет всем: сделайте это прямо завтра и приложите все усилия. Нам не нужно смотреть на то, что может произойти дальше. Мы влияем на то, что произойдет завтра, и все зависит от нас. Если мы победим завтра, я считаю, что финальный матч будет еще сложнее. Мы должны сделать все возможное, а потом посмотрим.

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Сборная Украины? Я бы не стал много говорить об их недостатках и сильных сторонах. Мы все хорошо знаем Украину, это очень молодая, но и очень сильная сборная. Это будет непростая игра. Мы играем перед нашими болельщиками, имеем свой уровень. Нам нужно верить в себя и в победу. Если мы не верим, то кто поверит в нас? Матч 50/50. У нас есть недостатки, есть и у них. Надеемся, что недостатки скроем, а наши преимущества окажутся максимально эффективными.

Это исторический матч. До сих пор плей-офф отборов были для нас исторически негативными, но я хотел бы, чтобы они сменились позитивными. Посмотрим. Украинцы также приезжают с желанием выйти на Евро. Они имеют много молодых игроков, некоторые могут впервые поехать на Евро. Для нас это непростая задача, но и для них она тоже не будет легкой", – резюмировал Джеко на пресс-конференции.

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