“Я хорошо знаю Саво Милошевича со времен, когда мы вместе играли. Замечательный и честный человек. Но я не знаю его как тренера. Он провел всего 4 матча во главе сборной, постоянно меняя игроков и даже структуру. К этой команде очень тяжело подготовиться. До и после игры пожелаю Саво всего наилучшего, но мы приехали сюда не дружить.

Я не видел слов Саво, где он поддерживает российских футболистов, но если он такое говорил, то я напомню ему, что у нас идет война, что ситуация такая. Я считаю, что важнее всего сейчас подготовить к игре, а не разговаривать об этом.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч плей-офф за Евро-2024

Цыганков в команде. У нас есть еще один день. После сегодняшней тренировки посмотрим, как он чувствует себя, оценим его состояние. Надеемся, он восстановится как можно быстрее. Конечно, Виктор – важный футболист. Но мы привезли 20 игроков, некоторые из них могут сыграть на позиции Цыганкова.

Новых повреждений нет. Все восстанавливаются, все готовятся. Мне всегда сложно выбрать, кто не попадет в заявку. Я вижу тренировочный процесс, вижу, как все работают.

Мы понимаем, что будет тяжелая игра. Мы на выезде. Меня не волнует, как Босния и Герцеговина выступила в квалификации. Да, они финишировали пятыми, но к такому матчу любая команда может прекрасно подготовиться.

Это хорошая команда с хорошими игроками. Вы не увидите никакого высокомерия или неуважения от нашей сборной к сопернику. Нужно уважать оппонента и концентрироваться на себе", – сказал на пресс-конференции Сергей Ребров.

Напомним, матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на Евро-2024.

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