Босния и Герцеговина и Украина сыграют 21 марта в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024. Какой прогноз букмекеров на матч Босния – Украина, подскажет "Футбол 24".

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Поединок плей-офф отбора на Евро-2024 пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Босния – Украина.

Победитель пары Босния и Герцеговина – Украина в финале плей-офф за выход на Евро-2024 сыграет против сильнейшего в поединке Израиль – Исландия. Решающая игра, которая определит обладателя путевки на чемпионат Европы, состоится 26 марта.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за Евро-2024

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз букмекеров на матч плей-офф отбора Евро-2024 21 03 2024

Специалисты конторы William Hill фаворитом матча Босния – Украина считают нашу сборную. На победу команды Сергея Реброва в основное время выставили коэффициент 2,00. Аналогичную победу балканцев оценивают в 3,70, а ничью – 3,50. На то, что сборная Украины выиграет в дополнительное время, предлагают поставить за 10,00, а на проход Боснии по итогам 120 минут – 15,00. Большого количества голов в матче Босния – Украина букмекер не ожидает. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 2,00, а тотал меньше 2,5 – в 1,73.

У bWin похожие мнения относительно матча в Зенице. Коэффициент на победу Украины в основное время – 2,00. На триумф команды Саво Милошевича – 3,70. Ничью оценили в 3,50. Проход сборной Украины в финал плей-офф оценили в 1,50, а Боснии – 2,40. На то, что обе команды в матче Босния – Украина забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 1,82. На то, что отличится только один из соперников, предлагают поставить за 1,87.

Украина и Босния сыграли между собой два матча. Оба – в 2021 году. Поединок отбора на ЧМ-2022, который состоялся на Арене Львов, завершился со счетом 1:1. А матч в Боснии и Герцеговине выиграла Украина (2:0). Тогда "сине-желтых" возглавлял Александр Петраков, а победу Украине принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.

Напомним, в основном отборе на чемпионат Европы-2024 сборная Украины заняла третье место в группе С, пропустив вперед Италию и Англию, которые напрямую вышли в финальную часть. Благодаря рейтингу в группах Лиги наций команда Сергея Реброва получила дополнительный шанс добыть путевку на Евро. Это же касается Боснии и Герцеговины, которая полностью провалила отбор, заняв лишь 5 место в группе J, где играли Португалия, Словакия, Люксембург, Исландия и Лихтенштейн.

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