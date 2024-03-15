Босния и Герцеговина и Украина сыграют 21 марта в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы. Где смотреть игру Босния – Украина онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Поединок плей-офф отбора на Евро-2024 пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле.

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Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на Евро-2024

Поединок Босния и Герцеговина – Украина можно смотреть онлайн в прямом эфире на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 20:20. Трансляция пройдет на канале MEGOGO Футбол Перший, в разделе Спорт, а также на специальном канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам Максимальна, Спорт или Оптимальна. Комментировать игру будут Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Также матч Босния и Герцеговина – Украина покажет Суспільне. Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024).

Победитель поединка Босния и Герцеговина – Украина в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024 будет противостоять сильнейшему в паре Исландия – Израиль. Решающий матч, который определит обладателя путевки на Евро, состоится 26 марта.

Напомним, в отборе на чемпионат Европы сборная Украины заняла третье место в группе С, пропустив вперед Италию и Англию. Благодаря рейтингу в группах Лиги наций команда Сергея Реброва получила дополнительный шанс добыть путевку на Евро. Это же касается Боснии и Герцеговины, которая провалила отбор, заняв только 5 место в группе J, где играли Португалия, Словакия, Люксембург, Исландия и Лихтенштейн.