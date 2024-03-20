"У мене чомусь таке відчуття, що вперше від нас нічого не очікують. Для нашої збірної це вже п'ятий плей-офф у відборі на великий турнір, чи не так? Коли потрапляєш у плей-офф, це, мабуть, найшвидший шлях до великого змагання. У тебе є одна-дві гри, а це набагато простіше, ніж виходити на чемпіонати Європи чи світу в десяти матчах. Шанс є. У нас була не надто вдала основна кваліфікація, і якщо подивитися, українці – фаворити. Але ми покажемо, як сильно хочемо перемогти.

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Зараз є достатньо молоді, але є і старші гравці нашого покоління. Після мого досвіду та стількох матчів у збірній я б дав пораду молодим гравцям, які зараз тут – за вами майбутнє, а не за мною. Нелегко вийти на великий турнір, ми довели це, коли ми мали найкраще покоління. Усі вони, якщо думають, що мають ще 10-15 років, повинні подивитися цей момент (ЧС-2014). Це найкращий шанс для нас, "дідусів", для яких це може бути останній відбір, але також і для молодих, у яких він перший. Це непросто, і завтра ми всі маємо зробити все можливе, щоб побачити в цьому останній шанс.

У мене таке відчуття, що виходити на великі змагання стає дедалі важче, бо всі грають у футбол. І ці маленькі збірні нелегко перемогти. Моя порада всім: зробіть це прямо завтра і докладіть усіх зусиль. Нам не потрібно дивитись на те, що може статися далі. Ми впливаємо на те, що відбудеться завтра, і все залежить від нас. Якщо ми переможемо завтра, я вважаю, що фінальний матч буде ще складнішим. Ми маємо зробити все можливе, а потім подивимося.

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Збірна України? Я б не став багато говорити про їхні недоліки та сильні сторони. Ми всі добре знаємо Україну, це дуже молода, але й дуже сильна збірна. Це буде непроста гра. Ми граємо перед нашими вболівальниками, маємо свій рівень. Нам потрібно вірити в себе та в перемогу. Якщо ми не віримо, то хто повірить у нас? Матч 50/50. У нас є недоліки, є й у них. Сподіваємося, що недоліки приховаємо, а наші переваги виявляться максимально ефективними.

Це історичний матч. Досі плей-офф відборів були для нас історично негативними, але я хотів би, щоб вони змінилися позитивними. Побачимо. Українці також приїжджають з бажанням вийти на Євро. Вони мають багато молодих гравців, деякі можуть уперше поїхати на Євро. Для нас це непросте завдання, але й для них воно теж не буде легким", – резюмував Джеко на прес-конференції.

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